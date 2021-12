Ação realiza doação para instituições filantrópicas da Bahia

O Banco PAN, em parceria com a TudoCred, realiza uma ação de doação para instituições filantrópicas da Bahia. Aqueles que abrirem uma conta digital no Banco PAN vão poder fazer uma doação de R$10 para a Instituição de sua preferência, até o dia 30/06.

A indicação da Instituição para doação/Abertura de Conta pode ser feita através do site. A ação busca ajudar instituições e Organizações Não Governamentais (ONGs) que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade.

Somente no Brasil, em 2021, o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou, e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 12,8% da população. O levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Além de contribuir com as doações, os clientes que aderirem à abertura gratuita da conta digital do Banco PAN vão contar com diversas vantagens, como cartão de crédito, crédito emergencial para saques, código Pix e possibilidades de investimento no próprio aplicativo. Também será possível realizar até 30 saques e transferências para qualquer conta corrente por mês.

