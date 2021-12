Ação promove atividades gratuitas de qualificação profissional

A ação 'Capacita Itinerante' realiza nesta quarta-feira, 21, atividades gratuitas de qualificação profissional para os moradores do município de Vera Cruz. O evento que oferecerá minicursos, oficinas e palestras vai ocorrer no Centro de Formação de Professores, localizado na rua Juvenal João Vinagre, das 9h às 16h.

Pela manhã serão realizadas três atividades: Oficina Elaboração de Currículo e Como se Comportar em Entrevista de Emprego; Minicursos Sobre Rotinas de Escritório de Contabilidade; Como evitar erro no E-Social. À tarde, serão oferecidas as palestras: "Empreendedorismo a conquista do sucesso nos negócios"; "Prevenção de acidentes domésticos" "Como Planejar uma Carreira de Sucesso"; e "Como Utilizar Seu 13º Salário com Inteligência e fazer ele render muito mais" e a "Oficina de Pilates - Técnica e Movimentos para Melhorar sua Qualidade de Vida" .

As inscrições acontecem no local e para cada curso estão sendo ofertadas 50 vagas.

Capacita Itinerante

A ação faz parte de uma parceria entre o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e a Secretaria Municipal de Educação de Vera Cruz.

