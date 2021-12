Ação prende quadrilha e receptadores de veículos roubados

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma quadrilha que assaltava estabelecimentos comerciais na cidade de Feira de Santana (distante 108 km de Salvador), na quinta-feira, 15. A ação, que visou intensificar o trabalho de combate à criminalidade na região, também resultou na detenção de dois receptadores de veículos roubados.

No Km 429 da BR 116, as equipes de Policiamento Tático prenderam dois homens (26 e 20 anos) armados e com diversas passagens por crimes anteriores. Segundo a PRF, com eles também foi apreendido um jovem, sem documento de identidade, que disse ter 15 anos.

A quadrilha, que estava em um veículo GM/Zafira, portava um revólver calibre 32, com duas munições intactas. A polícia também encontrou 10 gramas de maconha, sete aparelhos celulares e uma quantia no valor de R$ 74,80.

Em depoimento à polícia, os suspeitos confessaram ter praticado quatro assaltos no município de Santo Estevão. Segundo a polícia, um dos principais alvos da quadrilha eram as praças de pedágio na BR-116, espalhando medo entre os comerciantes da região.

Veículos recuperados

No mesmo dia, a PRF também conseguiu recuperar dois veículos roubados. O primeiro, uma motocicleta Honda/XRE 300 vermelha (placa NYY7014/BA) foi localizado no Km 192 da BR 101, em Humildes. De acordo com a polícia, o veículo tinha sido roubado na quarta-feira, 14, em Salvador. O homem de 30 anos que conduzia a moto, que não teve o nome divulgado, não possuía carteira de habilitação. Ele foi preso.

O segundo veículo foi recuperado no Km 530 da BR 324 após os policiais montarem uma barreira depois de terem recebido uma denúncia de que um veículo Fiat/DUCATO (placa NZA4568/BA) roubado passaria pelo local. Segundo informações colhidas pelos agentes, o carro havia sido roubado em Salvador na terça, 13, e estaria indo para Feira de Santana.

O condutor do carro, que tem 26 anos e é natural de Salvador, foi detido em flagrante. Ele não teve o nome divulgado. Os quatro detidos, o menor apreendido, os dois veículos recuperados e o que era usado pela quadrilha, além da arma e das munições, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Feira.

