Ação policial prende suspeito de tráfico e roubo de carro

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Civil prendeu Uilton Santos Silva. Ele é suspeito de tráfico de drogas e de receptar carros em Itabuna no Sul da Bahia.

Os policiais do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da PRF desconfiaram de um veículo, suspeitando que poderia ser clonado. Ao checar seus dados os policiais constataram tratar-se de um clone, já que o real proprietário do veículo verdadeiro estaria com o mesmo em outra cidade.

Além da prisão em flagrante de Uilton, a polícia também aprendeu com o suspeito 19,705 kg de maconha, 0,69 kg de cocaína, R$ 2.090,00 em dinheiro, duas placas veiculares (possivelmente para serem usadas em outros "clones"), cerca de 10 cartões de crédito, equipamentos de som de automóveis e três veículos, sendo um Fiat/Strada clonado e com chassi e motor adulterados, um Gol placa OUU-8932, com restrição de furto ou roubo, um Fiat Uno de placas NTO-0076, com restrição de falsificação de CRLV.

Uilton Santos, bem como todos os veículos e bens apreendidos foram encaminhados para a

Delegacia de Polícia Civil em Itabuna/BA.

