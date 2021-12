Ação oferece mamografias gratuitas no Outubro Rosa

Durante o Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama, moradoras de diferentes cidades baianas podem ter acesso a exames de mamografia gratuitos. A ação, promovida por uma clínica, foi lançada nesta quinta-feira, 1º, no Dique do Tororó. Na ocasião, foram distribuídas 140 fichas de atendimento.

Além da programação desta quinta, a campanha contará com dois caminhões em Salvador, que realizam atendimento até o dia 31 de outubro, e outras cinco unidades móveis que percorrem o interior do estado. A previsão é que sejam realizados 20 mil exames até o fim do mês.

As interessadas em realizar o exame precisam ter entre 50 e 69 anos, nunca terem sido diagnosticadas com a doença e nem feito cirurgias na região. É necessário apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além do original e cópia do RG e comprovante de residência.

Os veículos funcionarão no Hospital São Rafael, de 5 a 17 de outubro, e na sede da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), de 19 a 31, com atendimento das 8h às 18h.

