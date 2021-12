Ação oferece mamografia grátis em Lauro de Freitas

Estão programadas para começar nesta quarta-feira, 10, em Lauro de Freitas (Grande Salvador), ações da estratégia itinerante do programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama.

As mulheres de 50 a 60 anos, faixa etária mais afetada pelo câncer de mama, podem fazer exames de mamografia gratuitamente. Para serem atendidas é preciso levar documento de identidade e cartão do SUS, juntamente com comprovante de residência.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em Lauro de Freitas 9.620 mulheres podem realizar o exame de mamografia na unidade móvel que fica estacionada na praça João Tiago dos Santos (praça da Matriz) até o próximo dia 27.

Outras cidades que também recebem o programa são Jandaíra (na praça Horácio de Farias) e Itamari (na praça José Inácio de Vasconcelos), ambas até sábado.

