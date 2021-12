Ação oferece esporte e lazer para 40 mil pessoas

A criação de 100 núcleos de esporte distribuídos por 78 municípios do estado, por meio do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) Bahia – Esporte, Diversão e Lazer para Você, foi anunciada nesta segunda-feira, 14. Cada núcleo irá atender 400 pessoas de todas as faixas etárias, totalizando 40 mil beneficiados.

O programa é fruto da parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a Superintendência de Desporto da Bahia (Sudesb) e o Ministério do Esporte. O evento ocorreu no Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas.

O Pelc, com custo estimado de R$ 18,2 milhões, tem previsão para começar em setembro deste ano e previsão de geração de 712 empregos diretos.

A iniciativa reúne modalidades como futebol, futsal, natação, vôlei, handebol, basquete, ginástica, karatê, judô, jiu-jítsu, hapkidô, canoagem, além de atividades artísticas e de recreação, como música, teatro, artesanato, fotografia, dama e xadrez.

“O projeto trata o jovem como solução e não como problema. Ocupar o jovem com práticas esportivas traz como consequência o não envolvimento com a criminalidade”, disse a secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana.

Para o secretário nacional de Esportes, Leandro Cruz, o Pelc é um dos principais projetos de esporte e inclusão social do país. “É um dos principais projetos de assistência social e de iniciação esportiva do ministério à disposição dos baianos”.

Ambulâncias

Também na manhã desta segunda, Rui Costa entregou 22 ambulâncias na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Municípios beneficiados: Ponto Novo, Nova Fátima, Seabra, Tanque Novo, Nazaré, Mulungu do Morro, Itaetê, Itacaré, Ibicaraí, Ipecaetá, Jandaíra, Itatim, Conde, Cipó, Cícero Dantas, Carinhanha, Caravelas, Camacan, Caém, Cabaceiras do Paraguaçu, Apuarema e Anguera.

O investimento de R$ 1,8 milhão é parte da reestruturação do sistema de saúde. “Além das ambulâncias, temos os consórcios e o apoio ao esporte/saúde e montagem de consultórios dentários. É uma corrente do bem em prol da saúde”, afirma Rui Costa.

