Ação marca luta por direitos da população de rua

O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, nesta sexta-feira, 19, foi marcado em Salvador pela mobilização Vidas Negras Importam, realizada pelo projeto itinerante Próxima Parada, na praça Marechal Deodoro (Praça das Mãos), Comércio.

Inspirada no movimento americano Black Lives Matter, a iniciativa idealizada pela estudante de ciências sociais da Ufba Cetilá Itas reuniu voluntários e representantes de movimentos sociais e do estado para prestar serviço à população em situação de rua.

"O projeto iniciou em 2012, quando trabalhei com políticas de redução de danos, o que despertou meu interesse por este público", revelou ela, que alia leitura e arte para desconstruir estigmas sobre esses moradores.

Durante o ato, a praça foi ocupada por cerca de 50 pessoas: moradores em situação de rua, voluntários e representantes do Instituto Odara, da Defensoria Pública e das secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

Coordenador técnico do ponto de cidadania instalado no local, Gabriel Pomponet informou que, durante a mobilização, foi oferecido espaço para higiene básica. "Promovemos a saúde e a cidadania voltadas para pessoas em situação de rua e usuários de substâncias psicoativas", explicou. Segundo ele, após o primeiro atendimento, é possível estender para serviços de assistência social, jurídica e inserção no mercado de trabalho.

Cetilá Itas destacou que a intenção é sensibilizar o olhar da sociedade sobre a importância de vidas negras: "Aproveitamos a oportunidade para discutir sobre essas histórias e pensar a implementação de novas políticas públicas".

Luta

Morando na rua há 16 anos, Maria Lúcia Silva ultrapassou barreiras e, atualmente, coordena o movimento nacional de população de rua. A militante disse que 70% deste público em Salvador é composto por pessoas negras, que estão expostas a diversas formas de violação dos direitos humanos.

"Este ato é para dar visibilidade a nossa causa, pois é preciso elevar a autoestima das pessoas que vivem nas ruas e conscientizá-las dos seus direitos", observou.

De acordo com Maria Lúcia, 19 de agosto é considerado o dia nacional de luta porque, nesta data, há 12 anos, sete moradores em situação de rua foram assassinados e 15 pessoas atacadas na Catedral da Sé, em São Paulo. "Depois deste fato, sentimos a necessidade de cria este movimento", frisou a ativista.

Em meio ao bate-papo sobre violência contra a mulher, Carina Regina de Souza, 28, moradora de uma invasão no bairro do Santo Antônio, contou que sempre fica na Praça das Mãos, com os três filhos, principalmente quando não tem alimentação em casa.

"Venho para pegar pão, sopa, roupa e, às vezes, tem uma psicóloga que me atende aqui, na rua, pois fui abusada por um tio, e meu filho também já foi abusado".

Cetilá Itas alertou que, nas ruas, há grupos que precisam de cuidado de acordo com suas especificidades.

