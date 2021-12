Ação integrada é única saída para o rio São Francisco

O rio São Francisco esteve no centro de um debate promovido pelo Grupo A TARDE, reunindo gestores de órgãos estaduais e federal. O evento A TARDE Discute o Rio São Francisco, realizado na manhã desta terça-feira, 27, debateu temas como a fragilidade hídrica da bacia do rio, o agravamento da crise provocada pela longa estiagem, que ainda deve perdurar até o final de 2017, o potencial do rio para a navegação comercial, os principais programas de revitalização e ações emergenciais.

>>Acesse o especial Rio São Francisco

Estiveram no auditório do Grupo A TARDE o coordenador-geral da Secretaria de Planejamento (Seplan), Antônio Valença; o diretor de revitalização de bacias, José Olímpio, e o diretor de segurança hídrica, Marcelo Nunes de Abreu, ambos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia (Sihs); o diretor de águas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio; e o coordenador-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), Heraldo Rocha.

Hoje, a navegação no São Francisco é zero. Temos um imenso recurso natural não aproveitado Hoje, a navegação no São Francisco é zero. Temos um imenso recurso natural não aproveitado

O encontro foi mediado pelo jornalista de A TARDE Luiz Lasserre.

Primeiro a falar, o coordenador da Seplan, Antônio Valença, destacou a importância do rio São Francisco como corredor de navegação, desde a Segunda Guerra Mundial, e como um “modal essencial” na integração nacional, tendo sido a porta de entrada para as boiadas vindas do Sul, trazendo o desenvolvimento da atividade pecuária ao Nordeste.

“Hoje, a navegação no São Francisco é zero. Temos um imenso recurso natural não aproveitado. O aproveitamento do rio como hidrovia poderia fazer de Juazeiro um centro logístico do Nordeste”, destacou Valença.

Para o especialista, o desenvolvimento tecnológico atual permite o uso do rio como hidrovia de forma sustentável, bastando para isso projetos de engenharia que viabilizem a atividade.

“Outra coisa importante é que a navegação pode ser uma ferramenta muito eficaz de monitoramento do rio”, observou.

Seca

A estiagem prolongada e as medidas emergenciais para garantir a continuidade do abastecimento e da oferta de água para atividades produtivas foram temas abordados por Eduardo Topázio.

“Fazemos semanalmente uma reunião por videoconferência com representantes da Agência Nacional das Águas (ANA) e dos estados da bacia do São Francisco, entre outros especialistas da área, para buscar soluções conjuntas. Esta reunião funciona como um gabinete de crise”, explica.

Nestas reuniões são decididas ações como redução de vazão nos reservatórios, restrição de captação em pontos determinados ou para determinadas atividades. “O que já está definido, e não muda, são os usos prioritários, que são abastecimento humano e dessedentação animal”, explica Topázio.

Uma destas ações, por exemplo, é o Dia do Rio, uma resolução da ANA que restringe a captação de águas na bacia do São Francisco para atividades como irrigação. A resolução foi publicada dia 20 deste mês e deve vigorar até novembro, quando se espera o fim da estiagem. Nessas reuniões também são definidas medidas como a redução da vazão das barragens, a exemplo de Sobradinho, que hoje está em 600 m³.

O coordenador-geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs), Heraldo Rocha, ressaltou que a segurança hídrica do estado não pode depender apenas do São Francisco. “Precisamos investir nas outras bacias hidrográficas, como a do rio Pardo, por exemplo”, lembrou.

Desafios para renovar o Velho Chico

>Saneamento

Ações que garantam abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos

>Meio Ambiente

Garantir a preservação de flora e fauna, além de manter equilíbrio de ecossistemas, é fundamental

Economia

É necessário equilibrar interesses da produção de empresas com desenvolvimento das comunidades

Emergência

Situação climática adversa que vem se prolongando exige adoção de medidas para atender a população

Planejamento

Pensar o rio São Francisco em perspectiva para as próximas décadas pode garantir ações mais efetivas hoje

adblock ativo