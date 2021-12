Ação durante rali beneficia crianças no oeste baiano

Na manhã desta quinta-feira, 8, ao tempo que pilotos e equipes técnicas do 24º Rally dos Sertões se preparam em Luís Eduardo Magalhães (940 km de Salvador) para largar rumo a Mateiros (TO), 126 alunos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que funciona no Centro de Esportes e Artes Unificados, serão brindados pela turma do projeto Ideia Fixa - Por Um Sertão Sem Fome.

Com 14 anos de existência, o Ideia Fixa surgiu como um projeto paralelo ao rally e atualmente oferece apresentação de fantoches e distribui kits de higiene bucal e pessoal, bem como de educação e cultura.

Além de Luís Eduardo Magalhães, única parada do rally este ano na Bahia, o Ideia Fixa contempla em 2016 mais quatro cidades, sendo três em Goiás e Dianópolis, no Tocantins.

Segundo a idealizadora do projeto, Tânia Mara Carvalho, a proposta é proporcionar para as crianças e adolescentes uma lembrança que agregue valor na educação deles.

"Deixamos um legado com os livros, as histórias que contamos, os exemplos que apresentamos. Mexemos com o sentimento e isto é o que importa", afirmou.

Desde o início do projeto (concebido após a jornalista mineira presenciar crianças procurando comida no lixo, em uma localidade por onde passava o rally no ano 2000), mais de 137 mil pessoas de 16 estados já foram beneficiadas.

Doações de alimentos e outros materiais somam 206 toneladas, além da distribuição de 156.800 livros novos e usados.

Para Tânia, ao longo das ações foi possível aprender sobre o comportamento humano. "Nos mostrando que as pessoas podem ser melhoradas. Devemos respeitá-las e mostrar a direção a seguir", disse, acrescentando que, com atividades lúdicas, esportes e artes, é possível educar, proporcionando nova expectativa de vida para este público.

Competição

Envolvendo uma caravana de quase mil pessoas, o Rally dos Sertões 2016 teve largada em Goiânia (GO), dia 3 de setembro, e termina no próximo sábado, em Palmas (TO).

Em Luís Eduardo Magalhães, a concentração das equipes acontece desde esta quarta, 7, no espaço da feira anual do agronegócio Bahia Farm Show.

adblock ativo