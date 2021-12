Ação da Transalvador faz alerta para os motoristas

Iniciada quinta-feira, 18, a Operação São João 2015 da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) continua com uma ação no posto de combustíveis Mataripe, na avenida Bonocô, sentido Iguatemi, a partir das 11h de hoje. O objetivo é orientar os condutores sobre os cuidados que devem ser tomados no período junino.

De acordo com a gerente da Gerência de Educação no Trânsito (Gedut), Miriam Bastos, trata-se de um alerta para evitar imprudências por quem for viajar e para quem ficará na capital. Além de informar sobre as normas legais, como penalidades para quem for flagrado sob o efeito de álcool, os agentes informam sobre medidas preventivas, como a revisão do veículo.

"Sabemos que, neste período, as pessoas relaxam com a segurança. Privação do sono, ressaca de bebida e consequente cansaço são fatores de risco. Neste caso, orientamos que, quando pegarem a estrada, façam um intervalo para descanso e não ingiram bebida alcoólica enquanto dirigem".

Miriam alerta ainda sobre a importância do uso do cinto de segurança: "Condutores e passageiros não podem deixar de usar o cinto. Principalmente o passageiro do banco traseiro. Além de ser obrigatório por lei, é essencial na redução de danos em caso de acidentes".

Abordados pelos agentes de trânsito enquanto abasteciam o veículo, ontem, o técnico de petróleo Miguel Márcio Lima, 51, e a esposa, a professora Nilda Gonçalves, 40, apoiaram a iniciativa do órgão de trânsito.

"Não viajaremos neste São João, mas quando viajamos percebemos muitas imprudências nas estradas. Ultrapassagem indevida, por exemplo, é muito comum. Acho importante essa ação, principalmente nesta época", comentou Lima.

Instrutor da Transalvador, Lenildo Galdino pontua que a liberdade de dirigir nas rodovias em uma velocidade acima da permitida normalmente em áreas urbanas é um dos fatores que propiciam acidentes mais graves. "Conduzir em uma rodovia é diferente. Em área urbana, há fatores como semáforos, fluxo de veículos e pessoas e, ainda, velocidade restrita, que coíbem acidentes de grandes proporções, como é comum nas rodovias", diz.

A ação está prevista para acontecer amanhã no Posto Ipiranga na Cidade Baixa, sentido Mares.

adblock ativo