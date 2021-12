Ação da PRF apreende motos irregulares e recupera veículos roubados

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região sul do estado resultou em 299 autuações e a apreensão de 33 certificados de registro e licenciamento de veículos (CRLV) e de quatro carteiras nacionais de habilitação (CNH) vencidas. A ação foi realizada durante quarta, 3, e sexta-feira, 5, nos municípios de Camacan, Mascote, Buerarema, São José da Vitória, Itabuna, Aurelino Leal e Ubaitaba.

Segundo a PRF, a operação Duas Rodas foi deflagrada para coibir possíveis crimes com a utilização de motocicletas e retirar de circulação veículos irregulares.

No total, 228 veículos e 255 pessoas passaram pela fiscalização, com a realização de 32 testes de alcoolemia. Além disto, 75 motocicletas com irregularidades foram apreendidas e 26 condutores autuados por transitar ou transportar passageiros sem capacete.

Agentes apreenderam 75 motocicletas que estavam irregulares

Combate ao crime

As ações também tinham o objetivo de coibir roubos e furtos de veículos, assaltos, porte ilegal de arma de fogo e crimes ambientes. Em Camacan, por exemplo, foram apreendidos 2,68 m³ de madeira nativa de mata atlântica, transportados por um caminhão sem documentação ambiental. Além disto, também houve o resgate de quatro aves silvestres.

Já em Aurelino Leal, os agentes recuperaram uma motocicleta roubada no Rio Grande do Norte, que estava com placa adulterada. O condutor foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e de adulteração de elemento identificador de veículo, e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil local.

Ainda no combate à criminalidade, uma caminhonete roubada momentos antes foi recuperada, e uma arma de fogo apreendida. Uma quantia em dinheiro de R$ 3.700,00 reais, pertencente às vítimas do assalto, também foi recuperada.

