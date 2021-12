Ação da polícia combate crime em Camaçari

A Polícia Militar iniciou na manhã desta quarta-feira, 31, em Camaçari, uma operação para combater a criminalidade na cidade, que faz parte da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A ação intitulada Camaçari Mais Segura abordou aproximadamente 200 pessoas no bairro de Vitória e contou com o apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Foram abordadas 198 pessoas, 33 carros e 49 motocicletas. Duas das motos foram autuadas e três condutores foram notificados. Estabelecimentos comerciais também foram monitorados.

