Ação da Cáritas instala cisternas no semiárido

A instalação de cisternas em municípios do semiárido baiano em ação da organização não governamental Cáritas Diocesana já beneficiou 1.718 famílias.

A Cáritas vem operando em parceria com Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que atua na implementação de estruturas hídricas de consumo e produção na região baiana mais afetada pela seca.

"Eu assisti ao renascimento do semiárido. Vi famílias saírem da miséria para a glória, vi pessoas sem nenhuma expectativa de vida adquirirem dignidade humana, depois que participaram do processo de implementação das cisternas de consumo e produção". A declaração é do padre Neivaldo Oliveira, que há 20 anos trabalha na Cáritas Diocesana de Amargosa.

Sob a ótica da defesa dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável solidário e com uma mística ecumênica, desde 2012 a Cáritas Diocesana já implementou 1.718 cisternas de consumo, em Brejões, Irajuba, Milagres, Iaçu e Itatim, beneficiando um número igual de famílias. "Não é apenas a construção dessas estruturas hídricas", ressalta o padre.

Ações semelhantes são realizadas por outras 36 entidades executoras, que, em parceria com a Secretaria de Justiça Social e o governo federal, já construíram 15.830 cisternas de placas para a captação e armazenamento de água da chuva.

Metodologia

A metodologia é baseada no aprendizado, onde o envolvimento das famílias é parte essencial para a sustentabilidade do projeto.

Para a superintendente de inclusão e segurança alimentar da Secretaria de Justiça Social, Rose Pondé, as cisternas de consumo são tecnologias importantes porque, "além da inclusão social, elas facilitam o acesso à água de boa qualidade para consumo humano, contribuem para o combate da mortalidade infantil e a redução de doenças".

Com capacidade de até 16 mil litros de água, as cisternas de placas suprem a necessidade de consumo de uma família com cinco pessoas por um período de estiagem de oito meses.

A implantação das estruturas hídricas para captação de água de chuva para produção, por meio do projeto Mais Água, iniciado em 2012, também trouxe para a população do semiárido a garantia da segurança alimentar e nutricional, a autonomia das famílias, por meio da geração de renda, além de viabilizar as condições para a convivência com a seca.

