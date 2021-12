Ação contra homicídio e feminicídio prende mais de 50 suspeitos na BA

Mais de 50 pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira, 24, durante operação da Polícia Civil para combater homicídios e feminicídios na Bahia.

Batizada de "Cronos", a ação resultou na prisão de 55 suspeitos e na apreensão de um adolescente. Os mandados foram cumpridos em mais de 250 municípios baianos, além da capital e região metropolitana.

Entre os detidos, 35 foram pela prática de homicídio, cinco por crimes relacionados à Lei Maria da Penha e um por feminicídio, além de autuações em flagrante por outros crimes e apreensão de drogas.

A operação contou com equipes de todos os departamentos da Polícia Civil da Bahia

Em 26 estados e DF

A Operação Cronos - cronologia da vida e foi definido pelo Ministério da Segurança Pública com o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC) - está em sua primeira fase e segue até a finalização do cumprimento dos mandados. Até o momento, 1.027 pessoas foram presas em todo País (26 estados e Distrito Federal)

Os alvos da Cronos foram definidos a partir de um trabalho investigativo realizado pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP), em conjunto com os departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin) e Polícia Interestadual (Polinter). No total, 578 policiais estiveram envolvidos na operação.

adblock ativo