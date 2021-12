Ação cívico-social leva serviços à Ilha de Maré e região

Moradores da Ilha de Maré poderão usufruir, até domingo, de serviços de assistência médica e odontológica, emissão de RG, inscrição de embarcações, corte de cabelo e orientação jurídica. Trata-se de uma iniciativa da Marinha do Brasil, com todas as atividades gratuitas, que ocorre em Botelho, uma das comunidades da região.

Batizado de Ação Cívico- -Social (Aciso) e com apoio da petroquímica Braskem e da prefeitura de Salvador, o projeto oferece aos moradores sete especialidades médicas: pediatria, odontologia, clínica médica, dermatologia, fisioterapia, nutricionismo e farmácia.

A poucos passos do cais de Botelho, cerca de 25 fuzileiros navais instalaram tendas, onde foram montadas oito toneladas de equipamentos, necessários para atender público estimado em mil pessoas por dia.

Nesta quinta-feira, 5, primeiro dia na ilha, a ação atraiu diversos moradores das comunidades da região. A marisqueira Ana Paula dos Santos, 29, foi uma das pessoas atendidas. Ela contou que queria ir ao dentista, mas não havia achado vaga no posto de saúde na localidade de Praia Grande, o único da ilha.

"Para marcar é difícil. É preciso ir a Salvador para se conseguir médico. Morar aqui é complicado para tudo. As crianças têm que atravessar o mar para poder estudar", disse.

Há 19 anos morando na região, Solange da Silva, 70, também relatou dificuldades. "Em Botelho não tem nada. O posto fica a uma hora de caminhada daqui. Prefiro ir a Salvador", reclamou a aposentada, que, há quatro anos, necessita de prótese dentária e foi uma das contempladas na Aciso.

Já a auxiliar de serviços gerais Laudelina Carvalho, 43, aproveitou a oportunidade e foi ao ginecologista, extraiu dois dentes, colocou uma prótese dentária e fez uma segunda via do RG: "Eu estava com dor de dente desde a semana passada. Só tive dinheiro para pagar uma extração e, agora, consegui retirar os dois últimos".

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que mantém uma Unidade de Saúde da Família na ilha, composta por "duas equipes completas e uma equipe em saúde bucal".

Segundo a SMS, os profissionais têm capacidade para atender cerca de oito mil pessoas das comunidades de Santana, Bananeiras, Praia Grande, Maracanã, Itamoabo, Botelho, Marcelo e Passa Cavalo.

Serviços

Coordenador da parte médica e odontológica da ação, o capitão de corveta Anderson Machado, 36, afirmou que profissionais de saúde - entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e ginecologistas - atuarão nos quatros dias.

"Há eletrocardiograma, cirurgias bucais, restaurações, próteses e prevenção. O serviço médico odontológico é a maior procura", disse Machado.

Com relação às próteses, explicou que dois dias antes da ação é feita uma triagem. Em uma escola, perto do local de atendimento, foi improvisado um laboratório para confeccioná-las.

"Fazemos de 25 a 30 próteses em três dias. Em situação normal, se levaria meses. Cada uma tem custo médio de R$ 500", acrescentou o coordenador.

