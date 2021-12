Ação apreende celulares e objetos em presídio de Barreiras

Após revista em celas, 10 presos foram transferidos de presídio em Barreiras na noite desta segunda, 28. Durante a revista feita pela polícia civil no complexo policial da cidade, diversos celulares e objetos perfurocortantes foram apreendidos. A ação aconteceu pela tarde, e as transferências ocorreram por volta de 23h30.

Os presos foram encaminhados para presídios em Salvador e Serrinha. Segundo o blog do Sigi Vilares, a transferência foi feita após determinação da justiça, pois o presidio estava superlotado, com tentativas frequentes de rebelião e duas mortes registradas dentro do complexo.

Nos últimos meses as duas mortes foram registradas como sendo as de Adailson Barbosa Vieira, 21 anos, conhecido como "Ceará Macumbeiro", e Ângelo Cássio Araújo, de 40 anos. Nos corpos, os presos deixaram mensagens para o juiz da vara criminal de Barreiras. "Queremos nossos direitos, estamos com fome, cobal (termo usado para a prática em que os familiares levam comida, medicamentos e roupas para os detentos) e visitas toda semana", dizia um dos avisos deixados.

