Ação antitráfico prende dois na cidade de Nazaré

Uma operação das polícias Civil e Militar cumpriu na manhã desta terça-feira, 18, dez mandados de prisão na cidade de Nazaré, no Recôncavo, a 216 km de Salvador. O objetivo era desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas.

Segundo o titular da Delegacia Territorial de Nazaré, Marcos Maia, oito pessoas foram ouvidas e duas presas, entre elas o dono de uma funerária da cidade.

"O comerciante Luís Alberto Alves Galvão foi ouvido ontem e negou participar da quadrilha, mas temos provas suficientes contra ele. Sabemos que ele comercializava munição para a quadrilha, que tem ramificação no bairro de Valéria, em Salvador, e em Nazaré", disse o delegado.

Conforme Maia, a polícia usou moto aquática, motocicletas, viaturas, barcos e até um helicóptero do Grupo Aéreo da Polícia Militar (Gaer) para evitar a fuga dos suspeitos.

De acordo com o titular da DT de Nazaré, eles decretaram até toque de recolher na cidade, provocando a suspensão de aulas e o fechamento do comércio.

A ação dos traficantes teria sido motivada depois que um membro de uma facção, Carlos de Jesus, vulgo Paraíba, foi atingido durante uma troca de tiros com a polícia na capital na semana passada.

"Paraíba estava internado em Salvador e morreu na última quarta-feira. Fechamos o cerco, principalmente no bairro da Katiara, que possui facções criminosas que causam terror na região. O QG da quadrilha era no meio do mangue, num local de difícil acesso. Mesmo assim, conseguimos chegar, e eles abandonaram três balanças de precisão, três coletes à prova de bala e várias munições de calibre 12", contou o delegado.

Mulher detida

Uma mulher identificada como Silene Silva Souza Barbosa, a Tina ou Ciça, também foi presa em casa, com maconha. "Ela integra a quadrilha, formada por 15 elementos. Dois deles são o braço forte do grupo, Alan Souza Fonseca, vulgo Júlio Pial, e Walace Coelho, que estão presos na Lemos Brito, em Salvador. Um dos chefes, o Adson Souza Lima, o Roceirinho, também está preso, mas comanda toda ação da quadrilha da prisão", disse Marcos Maia.

A operação contra traficantes na cidade tem se intensificado, segundo o delegado Marcos Maia. Semana passada, bandidos fecharam os principais acessos ao bairro do Apaga-Fogo. Numa sexta-feira (dia 7), a PM precisou invadir o bairro para liberar os acessos. Dia 11, novamente fecharam várias entradas do mesmo bairro, deixando livre apenas uma saída para a pista, em frente a uma pedreira.

