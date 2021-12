Drogas, arma, equipamentos eletrônicos e outros materiais foram apreendidos na tarde desta quarta-feira, 12, em uma operação policial integrada, que desmontou dois acampamentos de traficantes na zona rural de Amélia Rodrigues, a 88 km de Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os acampamentos foram montados após agentes da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro) realizarem cercos em Amélia Rodrigues para combater a ação de uma quadrilha, cujos integrantes fugiram para a zona rural.

Acampamentos de traficantes são desmontados em Amélia Rodrigues | Foto: Divulgação/ATarde

Nas barracas improvisadas, foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, cerca de 3,5 kg de maconha e cocaína, notebook, balança, anotações, entre outros itens.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues. Guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aéreo (Graer), da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Choque, da Cipe Litoral Norte, das Rondas Especiais (Rondesp) Leste e da 3 Coorpin (Santo Amaro) continuam as buscas na região.

