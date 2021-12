Acaba greve dos professores da Ufob

Os professores da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) decidiram, em assembleia realizada na tarde desta segunda-feira, 19, no Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras, colocar um fim na greve iniciada em 1 de junho. Dos 53 presentes, 46 votaram pelo fim do movimento paredista, 6 pela continuidade e um se absteve.

A data de retorno às aulas e o novo calendário acadêmico para os semestres 2015.1 e 2015.2 serão definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conepe, na tarde desta terça-feira, 20. O Conselho é composto pela reitora, vice-reitor, professores, técnicos e estudantes. A previsão é de que as aulas sejam retomadas o mais rápido possível.

