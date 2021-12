Abuso sexual: recepcionista depõe em caso de cantor Marcelo

No depoimento prestado no final da tarde de terça-feira, 16, para a polícia civil de Barreiras, 858 km de Salvador, o recepcionista de hotel, Cassio Marlon da Silva Cruz, negou que tenha visto com quem a adolescente de 14 anos entrou e em qual quarto ela estava, na madrugada de 5 de julho. Familiares da garota denunciaram a suspeita de abuso sexual por parte do cantor Marcelo, da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, naquele dia.

Havia grande expectativa sobre o depoimento, já que o cantor nega que tenha chegado no hotel e que tenha ficado no quarto com a garota, enquanto ela afirma que esteve com ele no quarto por cerca de 30 minutos, quando teriam trocado carícias íntimas, segundo a menor.



O funcionário do hotel, no entanto, alegou que em um mesmo momento vários hóspedes que faziam parte da banda, solicitaram as chaves dos quartos e ele não teria observado que uma pessoa não hospedada tivesse entrado com o grupo.



"Mas ele admitiu que viu a menina sair, quando os tios chegaram com a Policia Militar procurando seu paradeiro", afirmou o delegado Francisco Carlos de Sá, que preside o inquérito policial. Para a policia, Cássio disse ainda que também não viu a hora que o cantor saiu do hotel, alegando que pode ter saído pela garagem.



Sem imagens - A direção do hotel negou para a Policia Civil que no local tivessem câmaras funcionando na noite do ocorrido, embora a assessora da dupla, Fernanda Cappellesso, tenha afirmado que por meio das imagens a policia iria comprovar que Marcelo não chegou e nem esteve com a adolescente.



"A direção do hotel nos apresentou notas fiscais de compra e instalação de câmaras no local em data posterior ao dia 5 de julho", disse o delegado, que intimou para depoimento na próxima quarta-feira, 24, o motorista da van que fez a condução dos artistas e da garota do parque de exposições até o hotel.

