Abrigos municipais operam com baixa procura

Os abrigos criados pela prefeitura de Salvador para acolher filhos de ambulantes e catadores que trabalham durante o Carnaval estão funcionando abaixo da capacidade máxima. São quatro locais próximos aos circuitos que podem cuidar de até 360 filhos. Até o momento, são 194 acolhidos.

Geridos pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), os locais estão funcionando desde a noite da última quinta-feira. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos podem ficar até a Quarta-feira de Cinzas.

No local, as crianças participam de atividades recreativas e recebem seis refeições diárias, além de estar sob a tutela de profissionais como psicólogos, educadores e assistentes sociais.

Localizado em Ondina, um dos abrigos direcionados para a faixa etária de 7 a 17 anos tem aproximadamente 35 "hóspedes". A capacidade é para 100. Segundo o coordenador da unidade, Jeandro Ribeiro, os pais de crianças acima de 12 anos não procuram os abrigos como os de outras faixas etárias. "A família não traz. Às vezes é por desinformação. Crianças mais velhas também servem, infelizmente, como mão de obra", disse.

Catadora de latinhas, Lindinalva Nascimento, 54 anos, deixou os três netos, com idades entre 10 e 12 anos, no abrigo. "Antes levava para o Carnaval porque não tinha com quem deixar e precisava trabalhar. Eles antes me ajudavam", falou.

Abordagens

O secretário Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Henrique Trindade, afirmou que a prefeitura mantém, durante a festa, equipes de abordagem nos circuitos para informar aos pais sobre os espaços. As equipes já fizeram 7,8 mil abordagens e cadastraram 471 crianças e adolescentes com alguma situação de risco nos circuitos.

