Abrigo de idosos da Bahia é finalista de ação do Greenpeace

O Abrigo Paulo Tarso, sediado em Nazaré (a 225 km de Salvador), é um dos três finalistas de uma campanha nacional do Greenpeace. A campanha teve a participação de cerca de 200 entidades.

A etapa final depende da votação dos internautas, que pode ser feita pelo site do Greenpeace. É possível participar até as 12 horas do dia 7 de dezembro.

Se vencer, a instituição baiana vai receber placas solares.

O abrigo baiano funciona há 62 anos e atende idosos que vivem nas ruas de Nazaré. As outras finalistas são a Associação de Educação Terapêutica Amarati, de São Paulo, e a Casa Santa Gemma, de Minas Gerais.

