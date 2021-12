Abraço simbólico pede preservação da Lagoa do Abaeté

A Lagoa do Abaeté, situado no bairro de Itapuã, em Salvador, recebeu um abraço simbólico na manhã desta quarta-feira, 5, no Dia Mundial do Meio Ambiente. A ação, organizada pelo Fórum Permanente de Itapuã (FPI), teve como objetivo chamar a atenção para a defesa e preservação do Parque Metropolitano do Abaeté, histórico santuário ambiental.

Participaram do ato alunos dos colégios estaduais Lomanto Júnior, e Rotary, da escola municipal Malê Debalê, baianas da Associação das Baianas de Acarajé, ambientalistas, biólogos, músicos, moradores do bairro, membros do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA), gestores do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), técnicos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) e autoridades.

O Parque Metropolitano do Abaeté tem uma área de aproximadamente 1,8 mil hectares e está localizado na porção extrema nordeste de Salvador, representando o ponto de intersecção com o Litoral Norte da Bahia, vetor de expansão urbana da região metropolitana.

