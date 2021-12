ABIH Bahia elege novo presidente

Luciano Lopes, diretor executivo da Prima Empreendimentos, empresa proprietária do Hotel Fasano Salvador, foi escolhido por unanimidade para comandar a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia (ABIH-BA). A eleição aconteceu nesta quinta-feira, 5, na sede da entidade localizada no Caminho das Árvores.

Atual diretor de marketing da ABIH, Luciano irá gerir a Associação durante o biênio 2020/2021. Ele, que já atua na área do turismo há duas décadas, substitui o empresário Glicério Lemos, a frente do grupo por quatro anos. O novo presidente é mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, além de professor. Iniciou a carreira na hotelaria em Costa do Sauípe, onde atuou por oito anos e atingiu o cargo de Gerente Geral de Finanças.

A posse da chapa denominada “Tradição e Inovação” está marcada para a segunda-feira, 9, no Wish Hotel da Bahia. Dentre as propostas apresentadas está o uso de novas tecnologias para aproximar os associados e as 13 zonas turísticas da Bahia através dos Diretores Regionais. O objetivo é integrar o estado e estabelecer parcerias empresariais.

A nova diretoria da ABIH-BA também é composta pelos hoteleiros José Wilson Spagnol, Vice-Presidente (Mare Alta Hotéis); Filipe Tambon de Araújo, Diretor de Marketing (Maibu Plaza Hotel); Marcos Mesquita Pondé, Diretor Financeiro (Pisa Plaza Hotel); Renata Adriana Prosérpio Fontes Lima, Diretora de Relações Institucionais (Hotel Mar Brasil); Fernanda de Lemos Britto Lebran, Diretora de Responsabilidade Social (Salvador Express); Soraya Machado Torres, Diretora Administrativa (Quality Hotel & Suítes São Salvado) e Raimundo Jeronimo Machado Júnior, Diretor de Interiorização (Hotel Jardim Atlântico).

