Abertas Inscrições para oficinas de arte do CUCA, em Feira de Santana

Estão abertas as inscrições para as oficinas artísticas do Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs) que acontecem de 3 a 25 de janeiro. Estão sendo oferecidas vagas em oficinas de dança e atividades corporais, teatro, artes visuais, e música. Para se inscrever, basta acessar o Site do Cuca.

A matrícula é feita presencialmente no Cuca apenas nos dias divulgados no calendário – disponível no site do Cuca – . E é confirmada após pagamento de taxa única no valor de R$ 120,00.

Os servidores e alunos que são residentes têm direito à isenção em uma oficina. Já os cônjuges e dependentes legais de servidores, assim como alunos não residentes da Uefs têm isenção parcial.

A divulgação da lista da 1ª chamada ocorre no dia 31 de janeiro, já a da 2ª chamada será no dia 11 de fevereiro. O atendimento para matrícula dos sorteados vai ocorrer nos dias 5 e 6 (1ª chamada) e 11/02 (2ª chamada), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O Cuca funciona na rua Conselheiro Franco, 66, Centro. Outras informações através do e-mail cuca@uefs.br, do telefone (75) 3221-9611 e nas redes sociais do CUCA (Instagram e Facebook).

