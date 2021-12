Abertas inscrições para cursos de especialização em municípios da Bahia

Professores da rede estadual poderão se inscrever, até o dia 20 deste mês, para três cursos de pós-graduação latu sensu na modalidade Educação à Distância (EAD), ofertados pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). São eles: Especialização em Alfabetização e Letramento; Especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade; e Especialização em Gênero e Sexualidade.

Serão ofertadas 675 vagas, nos municípios de Brumado, Esplanada, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mundo Novo, Salvador, Seabra, Teixeira de Freitas, e Vitória da Conquista.

A inscrição pode ser feita no site da SEAD (www.sead.ufba.br), onde o candidato encontra também o edital referente aos cursos. As aulas estão previstas para começar no mês de outubro.

