Abastecimento na região de Feira está comprometido, afirma gerente de posto

Em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), a concentração dos caminhoneiros em greve é uma das maiores no estado, conforme a imprensa da cidade. O portal Tribuna Feirense afirma haver uma concentração na BR-116 Norte, nas imediações do bairro Cidade Nova, desde terça-feira, 22, onde dezenas de veículos estão parados à margem da pista, provocando lentidão no trânsito, sentido centro da cidade.

Na BR-324, por onde trafegam boa parte dos veículos que atravessam vários estados do Nordeste, e diversos municípios baianos, motoristas enfrentam engarrafamento sentido capital e outras regiões.

Informações repassadas por gerentes de postos de combustíveis ao site Acorda Cidade sinalizam que o abastecimento de combustíveis, por conta da greve dos caminhoneiros, poderá ser interrompido na cidade e região ainda nesta quinta, 24.

“A gente está com dificuldades porque não há reposição de combustível desde segunda-feira. Está acabando o estoque que tem e hoje deve ficar sem combustível. Caminhão não passa e não carrega nas distribuidoras em Candeias e em Madre de Deus. Quando carrega não chega porque há o bloqueio nas rodovias. O estoque está acabando. Normalmente, recebemos todos os dias e quinta-feira vamos deixar de operar por falta de produto e porque o estoque estará zerado”, afirmou Roque Pereira, gerente de um posto na BR-116 Norte.

