Abastecimento de água será suspenso em Lauro de Freitas nesta quinta

O abastecimento de água será interrompido nesta quinta-feira, 30, em algumas localidades de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão do serviço será feita a partir das 8h, com o objetivo de interligar os novos reservatórios do Parque do Caji à rede distribuidora, que está sendo duplicada.

As áreas afetadas são: Areia Branca, Jambeiro, Capelão, Itinga, Parque São Paulo, parte de Ipitanga, parte do Loteamento Marisol, Quingoma, Cia Mar, Portão, Busca Vida, parte de Pitangueiras, parte do Centro, Encontro das Águas, Vida Nova, Jardim Castelão, parte de Vilas do Atlântico e parte de Buraquinho.

A previsão é que o serviço seja concluído às 16h, quando o fornecimento de água começa a ser retomado, de forma gradativa, em até 48 horas.

