Abastecimento de água será interrompido em Itaparica e Vera Cruz nesta terça

Os municípios de Itaparica e Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vão ter o abastecimento de água interrompido na terça-feira, 27, a partir das 8h.

Segundo informado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão do serviço é devido a uma manutenção preventiva na rede da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), na estação de bombeamento de água do sistema de abastecimento de Itaparica.

Ainda conforme a empresa, o término do serviço está previsto para às 21h da terça-feira e a retomada do abastecimento será de forma gradativa após a conclusão da manutenção.

Os imóveis com reservatórios capazes de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não devem ser afetados pela interrupção.

