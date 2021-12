Abastecimento de água em áreas do Litoral Norte é afetado por falta de energia

O abastecimento de água em localidades do Litoral Norte foi afetado nesta sexta-feira, 21, por causa de falta de energia. O fornecimento está interrompido em Monte Gordo, Guarajuba, Jacuípe e Bosque do Guaraípe, no município de Camaçari. As informações são da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

De acordo com a Embasa, a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) já foi acionada para fazer os reparos. Enquanto o serviço não é retomado, a empresa orienta aos moradores e veranistas que façam uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares.

Já nas localidades de Praia do Forte, Itacimirim e Barra do Pojuca, o fornecimento de água vem sendo afetado, desde a quinta, 20, por oscilações no fornecimento de energia para a ETA Barra do Pojuca.

As interrupções no serviço têm causado paradas no funcionamento dos equipamentos da Embasa, o que prejudica a regularidade do abastecimento de água. A concessionária de energia também já foi informada do problema.

