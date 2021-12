Abastecimento de água é suspenso em Salvador e região

O abastecimento de água foi temporariamente interrompido em parte de Salvador e região metropolitana, nesta quarta-feira, 6.

O motivo, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), é "a realização de um serviço emergencial de correção de vazamento na derivação da adutora principal de água tratada".

O serviço, segundo a assessoria de imprensa do órgão, está sendo realizado em trecho do sistema localizado no município de Santo Amaro e a conclusão está prevista para as 16 horas. A partir deste período, o abastecimento começará a ser regularizado gradativamente.



Ainda segundo a Embasa, "o período da interrupção não é suficiente para provocar desabastecimento em imóveis cujas instalações internas atendam as necessidades de consumo diárias de seus moradores".



Confira as localidades que terão a oferta de água temporariamente suspensa ou reduzida:



- Salvador:



Parte do Bonfim, Monte Serrat, Calçada, Mares, Roma, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Boa Viagem, Caminho de Areia, Ribeira; Iapi, Pero Vaz, parte da Liberdade, Curuzu, Largo do Tanque, parte da Av. Barros Reis, Largo do Retiro, Av. San Martin, parte de Santa Mônica, parte do Cabula, Pernambués, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, Narandiba, Saboeiro,Tancredo Neves, Sussuarana, Mata Escura, Calabetão; São Caetano, Fazenda Grande, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Pirajá, Boiadeiro, Marechal Rondom, Campinas de Pirajá; Plataforma, Alto do Luso, Ilha Amarela, Rio Sena, parte de Periperi, Alto da Teresinha, Plataforma, Itacaranha, Escada, parte de Praia Grande, Alto do Cruzeiro, parte do Lobato, São Bartolomeu, Boa Vista do Lobato, Alto da Boa Vista, Alto do Cabrito; Paripe, São Tomé de Paripe, Bate Coração, Vila Naval, Ilha de São João, Alto de Coutos, Vista Alegre, Nova Constituinte, Colina do Mar e Tubarão; Fazenda Coutos 1 a 4; Alphaville, CAB, Mussurunga, parte de Narandiba, Av. Orlando Gomes, Av. Paralela, Patamares, São Cristovão, Trobogi, Alto Coquerinho, Itapuã, Nova Brasília, Placaford, Bairro da Paz, Praias do Flamengo e Stella Maris, Jardim Piatã



- Municípios RMS:



Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Lauro de Freitas e Simões Filho

