Abastecimento de água é retomado na região do Sisal

O abastecimento de água na região do Sisal está sendo retomado desde o final da tarde de segunda-feira, 17, de acordo com a Embasa. Ao todo, sete municípios ficaram sem água na noite de domingo, 16, devido à falta de energia elétrica em uma das unidades de distribuição do órgão.

O reabastecimento acontece de forma gradativa nos municípios Candeal, Capim Grosso, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Riachão do Jacuípe, São Domingos, São José do Jacuípe e Valente.

