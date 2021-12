Abastecimento de água é retomado em Salvador e RMS

A Embasa concluiu o serviço de manutenção preventiva no sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e RMS, iniciado na manhã de quinta-feira, 14, e, após interrupção, o abastecimento de água está sendo retomado.

Segundo o órgão, o abastecimento está voltando nos bairros de Salvador afetados pela interrupção temporária e nos municípios de Amélia Rodrigues, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro e nas ilhas de Maré, dos Frades, de Bom Jesus dos Passos e de Maria Guarda.

A interrupção também possibilitou o remanejamento de uma rede de água para viabilizar as obras de execução da linha 2 do Metrô. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em até 48 horas.

adblock ativo