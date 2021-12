Abastecimento de água é retomado aos poucos no Recôncavo

O abastecimento de água nos municípios de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Ilha de Maré e as ilhas de Bom Jesus dos Passos, dos Frades e de Maria Guarda, está sendo retomado gradativamente desde as 20h de terça-feira, 11.

O fornecimento de água foi comprometido por conta de manutenção em trecho de adutora que foi quebrada por equipamentos de terraplanagem de um empreendimento privado, próximo à BA 522.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o fornecimento de água nesses municípios estará regularizado até sexta-feira, 14, caso não ocorram outros incidentes na rede distribuidora que venham a prejudicar o seu funcionamento.

