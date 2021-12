Abastecimento de água é interrompido em Itaparica, Ponta de Areia e Porto Seguro

O abastecimento de água em Itaparica, Ponta de Areia e Porto Seguro foi interrompido nesta terça-feira, 13, por conta de uma manutenção emergencial para correção de vazamento em adutoras.

De acordo com a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), o serviço é feito em Itaparica e Ponta de Areia entre 8h40 e 17h, com estimativa de regularização completa do fornecimento de água à 00h de quarta-feira, 14.

Já em Porto Seguro a manutenção ocorre das 7h às 16h, com previsão de regularização completa do abastecimento de água às 16h, também de quarta-feira, 14.

