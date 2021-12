Abastecimento de água chega a povoados da Chapada Diamantina

O início das obras para implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em povoados da Chapada Diamantina será autorizado neste sábado, 28, às 10h, quando o governador Rui Costa visitará a cidade de Mulungu do Morro, no centro-norte baiano.

Para implantação do sistema, que vai atender 1.860 habitantes, será investido o valor de R$ 1,2 milhão. A obra será realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) em que serão construídos mais de 10 mil metros de rede de distribuição e 523 ligações domiciliares.

Serão beneficiados os povoados de Baixa da Cainana (em Mulungu do Morro), Campo Alegre, Xavier, Morrinho de Baixo e Morrinho de Cima (no município de Souto Soares).

Rui ainda vai entregar o sistema de abastecimento de água do povoado de Canudos, que atende 1.466 pessoas e recebeu investimento de R$ 414 mil.

adblock ativo