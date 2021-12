A TARDE testa três roteiros para chegar à Itaparica

Asfalto conservado, sinalização aparente e movimento ameno. O cenário de tranquilidade da BR-101, rodovia que serve como rota alternativa para chegar à Ilha de Itaparica, nem de longe remete ao sufoco sofrido pelos passageiros que chegam ao local via ferryboat.



O serviço, que desde março de 2013 é operado pela empresa Internacional Marítima, é alvo de constantes reclamações de passageiros que utilizam as embarcações para fazer a travessia São Joaquim-Bom Despacho.



Para quem tem carro, não abre mão de aproveitar os finais de semana prolongados e feriados na Ilha, mas cansou de penar nas enormes filas para embarque, uma boa opção é encarar a estrada.



A equipe de reportagem de A TARDE percorreu, no último sábado, três diferentes caminhos, através de rodovia, até a ilha. Em dois deles foram constatadas boas condições de tráfego.



Para percorrer a primeira rota, feita via Santo Antônio de Jesus, o grupo saiu de Salvador às 9h30. O trajeto começou pela BR-324 e seguiu até o entroncamento de Conceição de Jacuípe.





