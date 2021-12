A TARDE sai sábado com caderno "Ivete Sangalo, 20 anos"

O Jornal A TARDE inclui em sua edição deste sábado, 14, o caderno especial "Ivete Sangalo, 20 anos". Produzido por jornalistas do grupo de comunicação, inclui, em suas 10 páginas, depoimentos de fãs e famosos sobre a cantora.

O caderno traz também uma timeline com os grande momentos da carreira de Ivete, a discografia da carreira solo, com as capas dos discos, e sua participação nos blocos do Carnaval baiano.

Para completar os parabéns pelos 20 anos, uma entrevista exclusiva com a cantora. "É uma história que traz um orgulho imenso. Foi tudo construído com muito trabalho e com vontade de que as coisas dessem certo", afirma.

Em outro trecho, Ivete fala de seu ativismo nas redes sociais: "Eu vi nessas ferramentas uma forma bacana de divulgar o meu trabalho e, principalmente, de estar ligada aos meus fãs".

Com tanta informação, você não vai perder o caderno "Ivete Sangalo, 20 anos", encartado no jornal A TARDE.

