A TARDE revela maior baiano de todos os tempos

A TARDE revela em sua edição deste domingo, 15, o resultado de uma enquete feita com um grupo de notáveis que elegeu os maiores baianos de todos os tempos.

Votaram mais de 200 personalidades dos meios intelectual, político, artístico e empresarial. Foi pedido a eles que apontassem os três baianos mais importantes. Ao todo, 122 foram mencionados.

A edição de A TARDE de domingo trará um perfil do vencedor e curiosidades, como o mais votado vivo, pessoas que receberam indicações apesar de não terem nascido no Estado e as escolhas pessoais de alguns.

A partir de amanhã, o leitor também poderá fazer sua escolha e votar por meio do portal A TARDE. A enquete ficará online até sexta-feira, 20, ao meio-dia e o resultado será divulgado no domingo seguinte.

"A Bahia tem uma história de superlativos e 'superfiguras' que tiveram influência na história do país, seja na política, na música, na literatura e em outros campos. Muitos dos votados figuram facilmente numa lista dos maiores brasileiros de todos os tempos", afirma Vaguinaldo Marinheiro, diretor de conteúdo do Grupo A TARDE.

Toda lista provoca discordâncias. Muitos poderão achar que uma tal figura deveria estar mais bem ranqueada, ou que outra nem deveria constar da lista. A TARDE incentiva o debate e convida os leitores a comentarem os resultados da enquete em sua coluna de leitores. Basta enviar uma mensagem para opinião@grupoatarde.com.br ou para Redação A TARDE/Opinião, rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores, Salvador, CEP 41822-900

