A TARDE recebe Moção de Aplauso do Tribunal de Contas do Estado por prêmio de Jornalismo

O jornal A TARDE recebeu nesta quarta-feira, 23, Moção de Aplausos do Tribunal de Contas da Bahia pelo prêmio OAB-BA de Jornalismo. A reportagem Crianças são levadas à escola em ‘paus de arara', de junho de 2019, foi a vencedora do prêmio Barbosa Lima Sobrinho, da Ordem dos Advogados do Brasil.

“É muito gratificante quando podemos ver que um veículo de comunicação, cuja missão primordial deve ser, sempre, atuar na defesa dos interesses dos cidadãos, especialmente daqueles mais vulneráveis, não esquece seus princípios, mesmo quando já está com 108 anos de existência", disse o conselheiro Corregedor, Inaldo Araújo

"Refiro-me aqui ao jornal A Tarde, do qual sou um leitor assíduo desde meus tempos de adolescência e do qual sou um humilde colaborador, pelo menos tento, que acaba de se sagrar vencedor do prêmio de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho, da OAB-BA, na categoria jornal impresso, com o trabalho ‘Crianças são levadas à escola em ‘paus de arara’, de junho de 2019", explicou.

"Eu li essa reportagem e fiquei chocado, até porque sei o que é ‘andar de pau de arara’. A reportagem, que integrou o projeto "Olhar Cidadão", foi assinada pelos jornalistas Roberto Aguiar e Bruno Luiz e pelo repórter fotográfico Adilton Venegeroles, e denunciou a precariedade do transporte escolar enfrentado por crianças do município de Pilão Arcado, no sertão da Bahia", ressaltou Araújo.

"O texto, da maior importância e que pode ser considerado um exemplar serviço prestado à sociedade baiana, mostra a terrível situação vivida por estudantes da rede municipal, conduzidos para as escolas em cima de caminhonetes, de forma insegura e desconfortável, enquanto as verbas do Fundeb, que são destinadas justamente para custear itens como o transporte escolar, possivelmente eram desviadas ou utilizadas de forma incorreta", concluiu o conselheiro.

Reportagem

A reportagem Crianças são levadas à escola em ''paus de arara'' foi a primeira da série Olhar Cidadão voltada para a educação. Durante as publicações, o especial de A TARDE ressaltou diversas temáticas relevantes para a sociedade, dentre elas a fiscalização de direitos do consumidor, saneamento básico, tratamento do lixo e saúde.

Premiação da OAB-BA

Criado em homenagem ao advogado, jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho, a premiação da OAB-BA contemplou os melhores trabalhos produzidos sobre o tema “Liberdade de Imprensa e Democracia”, veiculados no período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2020.

As categorias são divididas em Jornalismo Impresso, Fotografia, Jornalismo Escrito, Televisão, Rádio e Web jornalismo.

