A TARDE publica História do 2 de Julho em quadrinhos

Os 190 anos da Independência da Bahia terá homenagem especial do Grupo A TARDE aos baianos. Na edição do dia 2 de julho, será encartada no jornal uma revista contando a luta pela Independência em formato de história em quadrinhos.

A revista "2 de Julho - 190 Anos de Independência do Brasil na Bahia" conta com textos do jornalista Chico Castro Jr., ilustrações do cartunista Gentil e assessoria histórica do professor Pablo Magalhães.

O quadrinho será encartado em tiragem total na edição do dia do Jornal e contará com uma tiragem extra de 5 mil exemplares, que será disponibilizada gratuitamente para distribuição em escolas da rede pública de ensino.

"O Dois de Julho não é somente uma data histórica; é um símbolo de liberdade. Esse dia representa a luta de um povo contra a opressão, assinalando a vitória dos baianos sobre as forças militares de Portugal na Guerra de Independência da Bahia. Após mais de três séculos de domínio político europeu, surgia um novo país, livre das amarras metropolitanas que aprisionavam os seus habitantes", afirma o professor Pablo Magalhães em prefácio.

O personagem principal, chamado de "um bahiense", narra a história da guerra, iniciada em 19 de fevereiro de 1822 no Recôncavo Baiano, através de uma carta, principal forma de comunicação da época, endereçada ao primo Ruy. O texto dinâmico de Chico Castro Jr. junta-se ao traço forte de Gentil.

