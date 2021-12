A Tarde Municípios repercute em toda a Bahia

A veiculação do Caderno A Tarde Municípios Especial – Todos contra o Coronavírus na edição de ontem evidenciou uma característica da batalha contra o vírus e a doença que ele provoca: a importância da união de forças de gestores, dos órgãos públicos nas três esferas do governo e da iniciativa privada. É o que evidenciam depoimentos de avaliação sobre a série de matérias publicadas no especial.

O vice-governador da Bahia, João Leão, parabenizou a iniciativa ressaltando que A TARDE “está voltando com um caderno que é excepcional” e destacando o jornal como “um patrimônio da sociedade baiana”.

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia (Consid), Termosires Neto enalteceu o trabalho e citou como exemplo “a construção de um decreto padrão para o precoce fechamento das fronteiras municipais”, uma das medidas que reduziram a incidência e retardaram a expansão do vírus. “Toda informação disponível ajuda no combate e é importante mostrar o trabalho realizado pelos municípios ”, disse a secretária-executiva do Consid, Erika Ismerim Seixas.

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Nelson Leal também reconheceu a iniciativa como eficaz na luta contra o novo coronavírus e salientou o empenho do Legislativo estadual em aprovar tudo que diz respeito ao combate à pandemia. Destacando que é no interior onde “estão os problemas”, ele afirmou que “por isso congratulo-me com A TARDE por esta edição do Caderno Municípios”. Para o senador Ângelo Coronel, o caderno “faz ressurgir uma importante voz para os municípios”.

O deputado estadual Niltinho destacou que a história de A TARDE se confunde com a dos municípios da Bahia. “O jornal sempre esteve presente nas discussões acerca das questões importantes para os cidadãos dos 417 municípios”, apontou.

Em rede social, o deputado Jurandy Oliveira se manifestou: “Excelente oportunidade para os gestores municipais contabilizarem as suas ações e lutarem contra o coronavírus”. Já o deputado estadual Jacó disse ter recebido a edição “com imensa alegria”. “As prefeituras precisam do nosso apoio para levar informação, cuidados, prevenção e esperança à população”, apontou.

“Uma atitude alvissareira para a população do interior da Bahia e da capital, Salvador”, festejou o presidente estadual do Solidariedade, Luciano Araújo. “A TARDE mais uma vez inova e faz diferente”, indicou.

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, publicou: “Parabenizo o Grupo A TARDE, em especial ao presidente, João Leitão, e o diretor de Novos Negócios, Luciano Neves, pela iniciativa do caderno especial”. Já o vereador Pedro Godinho definiu o jornal como “orgulho da Bahia, que valoriza o interior deste vasto Estado”.

O vereador Gilvan expressou gratidão pelo espaço para apresentar ações do Legislativo de Camaçari e parabenizou “pela modernização e inovações do Grupo A TARDE, mantendo os valores de uma marca histórica”.

Diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Nelson José de Carvalho enviou “felicitações pela expressiva grandeza de páginas e amplo conteúdo redacional, em momento tão difícil de pandemia e crise econômica”. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Edson Borges, avaliou que, “mais uma vez, A TARDE honra a qualidade do que produz”.

Representação

Presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha ressaltou que o caderno “está alinhado com o projeto da Ademi-BA para o interior do estado, fortalecendo as economias locais”.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, vice-presidente da Aiba e diretor regional da Faeb, Moisés Schmidt, afirmou que o A TARDE Municípios possibilita ao interior “se sentir representado dentro deste importante veículo de comunicação”.

“É um projeto belíssimo que leva para todo o estado informações dos municípios frente ao coronavírus”, afirmou o coordenador do Projeto Liquida Salvador e Liquida Bahia, Bernardo Carvalho Farias.

A gerente de marketing do Grupo Guimper, Adriana Ramacciotti, analisou que o caderno “é uma excelente oportunidade para as marcas mostrarem sua relevância e contribuição”. Ela parabenizou A TARDE por possibilitar que as gestões municipais falem sobre o que está sendo feito na luta contra a Covid-19. “Vida longa a esse projeto”, disse.

adblock ativo