A TARDE Municípios ganha edição especial sobre combate à Covid-19

O momento atual é de grande desafio para os gestores públicos no sentido de planejar, executar e fiscalizar ações administrativas voltadas ao combate ao coronavírus, de forma a garantir o necessário amparo à população, seja em termos de propagação de informações e orientação à comunidade, seja no apoio socioeconômico e oferta de condições para possibilitar o cumprimento do distanciamento social, assim como fornecer suporte de prevenção e tratamento de saúde aos contaminados.

Para mostrar a situação da pandemia no estado e dar visibilidade às boas iniciativas que visam minimizar os impactos gerados pela doença é que o grupo A TARDE publica, na próxima quinta-feira (18) o caderno A TARDE Municípios Especial – Todos Contra o Coronavírus. A proposta é evidenciar experiências bem-sucedidas no controle da proliferação da doença, que possam ser replicadas ou compartilhadas entre prefeituras.

Por meio de uma série de matérias serão mostradas ações implementadas na capital e interior baianos pelo poder público e empresariado no enfrentamento à Covid-19, bem como recomendações expressas por órgãos públicos representativos e fiscalizadores sobre medidas importantes para o atual período.

Além do caderno impresso, o projeto envolve a Rádio A TARDE FM, o jornal Massa! e o Portal A TARDE. A partir desta segunda-feira, 15, e ao longo dos próximos dias serão realizadas entrevistas com prefeitos no programa matinal Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, e lives com debates do projeto A TARDE Conecta, no portal.

“A publicação do caderno A TARDE Municípios e as ações nas outras plataformas retomam com força a tradição presente na história de A TARDE de prestigiar o interior e dar voz ao que as prefeituras têm de bom para mostrar, especialmente neste difícil momento em que há necessidade de informar e divulgar para a população as ações implementadas no município no combate ao coronavírus”, afirma Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo e coordenador do projeto.

Portal Municípios

As novas iniciativas se associam a outras ações de atenção aos municípios, como a plataforma do site que reúne as notícias e informações do interior.

Através do Portal Municípios (atarde.com.br/portalmunicipios), A TARDE tem abordado assuntos de política e relata a rotina, as ocorrências e todo registro do que acontece pelos quatro cantos da Bahia.

São matérias pautadas também pela participação do cidadão de cada cidade, que encaminha denúncias e relatos locais, somando-se ao conteúdo exclusivo que o Portal oferece.

