A TARDE lança série de estímulo cerebral

O Jornal A TARDE vai mexer com a cabeça dos leitores, a partir deste domingo, 17, quando começará a promoção Turbine seu Cérebro em 15 Semanas. A iniciativa vai oferecer um livro por semana para estimular a chamada ginástica cerebral.



A coleção de 15 exemplares faz parte do Programa de Treinamento da Editora Ediouro, organizada pela Coquetel, e busca treinar e aprimorar a memória, a concentração, o raciocínio e a criatividade do leitor.



A cada domingo, no período entre os dias 17/5 e 23/8, será publicado na capa de A TARDE um selo-desconto no valor de R$ 15.



Para adquirir os fascículos com o desconto, basta comprar A TARDE aos domingos, pegar o selo-desconto e, com mais R$ 9,90, obter o exemplar nos Postos Populares

A TARDE localizados nos principais shoppings de Salvador [veja endereços e telefones] ou no posto-sede do jornal. Cada livro ficará disponível por 30 dias nos postos, mas os selos de desconto serão veiculados apenas nas edições de domingo.



"A Coleção Turbine seu Cérebro em 15 Semanas é uma grande aposta do selo Coquetel. Nós estamos muito confiantes no sucesso desse lançamento, pois ele faz parte de uma nova linha de livros na qual temos investido, que é a categoria de jogos inteligentes. São livros que trabalham todas as funções cerebrais e estimulam a mente", afirma Bernadette Caldas, gerente de marketing do selo Coquetel.



Habilidade



A coleção vai disponibilizar, semanalmente, um volume que visa trabalhar uma habilidade específica do cérebro, como a compreensão, a memória, a imaginação, o raciocínio, a comunicação, a criatividade, a concentração, a consciência, a organização do tempo, a abstração, a expressão escrita, a expressão oral, a atenção, a agilidade mental e a inteligência.



"O selo Coquetel tem experiência no lançamento desse tipo de produto, e percebemos que o mercado tem demandado mais livros dessa categoria, já que o conceito de neuroplasticidade está cada vez mais difundido. A neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, é a capacidade de remapeamento de nossos neurônios em um processo que nos ajuda a aprender continuamente", explica Bernadette.



A Coleção Turbine seu Cérebro em 15 Semanas foi lançada na Espanha, por meio da Editora RBA, alcançando grande sucesso.



"Nós acreditamos que esse sucesso ocorrido lá será repetido aqui no Brasil", prevê a gerente de marketing Bernadette Caldas.

