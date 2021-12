A TARDE lança Portal Municípios neste domingo

O Grupo A TARDE lança neste domingo, 28, o Portal Municípios, uma nova plataforma de comunicação idealizada para divulgar e promover as 417 cidades baianas, reunindo em um único ambiente virtual notícias ligadas a diversas áreas, como Economia, Política, Turismo e Cultura/Entretenimento. O site, que está hospedado no Portal A TARDE, pode ser acessado, também, pelo seu próprio endereço: atarde.com.br/portalmunicipios.

Seguindo a tendência de crescimento do mundo digital, o Grupo A TARDE oferece ao internauta condições para acompanhar as notícias do interior baiano de forma mais dinâmica, ressaltando as suas potencialidades. No mês do aniversário de 105 anos do grupo, a Bahia ganha um site que vai contribuir para a divulgação de cada município baiano.

Com uma estrutura dinâmica e moderna, a nova ferramenta dá acesso a informações das sete mesorregiões do Estado: Extremo Oeste, Vale do São Francisco, Nordeste, Centro Norte, Centro Sul, Sul e Metropolitana. Os visitantes do Portal Municípios também podem contribuir com sugestões, dicas e informações pelo e-mail portalmunicipios@grupoatarde.com.br.

