A Câmara Municipal de Salvador realizou na noite desta quinta-feira, 31, sessão especial no Plenário Cosme de Farias para homenagear os 107 anos de fundação do Jornal A TARDE. O ato foi coordenado pelo vereador Geraldo Júnior, presidente da Casa.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, afirmou que é um momento de muita alegria para todos do grupo, receber uma homenagem como essa da Câmara.

"O A TARDE vive um novo momento de renovação, resgatando a essência do passado, do fundador do grupo, o doutor Ernesto Simões, com o olhar no futuro. Estamos reorganizando nossas plataformas para seguirmos proporcionando conteúdo de qualidade aos nossos leitores", disse o presidente do Grupo A TARDE.

A vereadora Aladilce (PCdoB) definiu o A TARDE como "um importante instrumento da democracia" e lembrou o dia em que produziu um texto para o jornal direto da redação.

"A TARDE é parte da história da Bahia. Ele foi importante em minha trajetória sindical, acompanhou as nossas lutas, quando era presidente do Sindisaúde. Eu me lembro que uma vez escrevi um texto direto do jornal. Por isso que eu digo que A TARDE é um importante instrumento da democracia, que deve ser fortalecido cada vez mais!", ressaltou Aladilce.

O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, destacou a identidade do jornal com Salvador e com a Bahia.

"São 107 anos contando a história de Salvador e da Bahia. O Jornal A TARDE é um patrimônio material e imaterial do nosso estado. O Jornal A TARDE sempre foi palco das grandes lutas pela democracia, lutas sociais e a última delas tem sido a de mostrar os danos das manchas de óleo no litoral baiano, feito uma excelente cobertura", destacou Léo Prates.

A TARDE ganha homenagem em sessão solene na Câmara de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), também destacou a credibilidade e a seriedade do Jornal A TARDE. "É um veículo secular, 107 anos não são 107 dias. O A TARDE tem uma história de jornalismo sério e imparcial; com muita credibilidade, o que faz dele um dos periódicos mais respeitados do Brasil", afirmou Reis.

O deputado estadual Eduardo Salles (PP) acredita que o sucesso do A TARDE está em sua dedicação na apuração da noticia. "O A TARDE nós traz credibilidade, idoneidade e confiança. É um orgulho para a Bahia e para o Brasil ter um jornal assim!", ressaltou Salles.

O comandante da Base Aérea de Salvador, o coronel Ivan Lucas Karpischin destacou o Jornal A TARDE como parte da história da Bahia, do Brasil e do mundo.

"O aniversário do A TARDE é uma data muito marcante para o jornalismo brasileiro. Ao noticiar os fatos que marcaram o mundo, nesses 107 anos, o A TARDE acabou fazendo parte deles", asseverou o comandante da Base Aérea.

adblock ativo