A TARDE FM ganha prêmio nacional de comunicação

A Rádio A TARDE FM, que integra o Grupo A TARDE de comunicação há 36 anos, foi a grande vencedora da 33º edição do Prêmio Veículos de Comunicação, na categoria Rádio Regional. A emissora foi avaliada por um júri formado por membros da Academia Brasileira de Marketing, após ser indicada pelos principais profissionais de mídia no Brasil.

Segundo os organizadores, critérios como originalidade das estratégias de marketing, negócios e relacionamento com o mercado foram considerados na escolha.

À frente da gerência da Rádio, o jornalista Jerfferson Beltrão comemorou o prêmio, destacando o programa 'Isso é Bahia' como uma das estratégias que fazem da A TARDE FM um veículo, de fato, regional.

“Todo prêmio é sempre estimulante porque nos motiva. E a gente ganhou o prêmio na categoria Regional, em uma hora na qual a gente se tornou uma rádio regional. Com a estreia do 'Isso é Bahia', a gente tem emissoras afiliadas pelo interior do Estado, com um público potencial de 7 milhões de ouvintes. De fato, a A TARDE FM tem esse propósito de promover a integração regional, com a informação, com uma boa música. Está todo mundo muito feliz”, frisou.

Criado há 33 anos, o Prêmio Veículos de Comunicação tem o objetivo de reconhecer as ações comerciais, de marketing e de circulação que geram resultados e garantem o sucesso dos veículos de comunicação. Dentre os premiados nas 26 categorias desta edição, estão TV Globo, CNN Brasil, Estadão, entre outros. O prêmio é uma inciativa da Editora Referência, representada pela revista Propaganda.

*Sob a supervisão do editor Vinícius Ribeiro

