A TARDE estreia projeto multimídia em moda

O portal A TARDE estreia nesta sexta-feira, dia 9, o blog TrendsCool (moda.atarde.com.br), sobre moda e beleza. A página trará informações sobre estilo, tendências, maquiagem e cabelo, além de dicas de como se vestir para diversas ocasiões e o que deve ser evitado na hora de montar uma produção. O projeto contempla ainda um encarte especial, publicado quinzenalmente no jornal A TARDE, e um programa, o Minuto da Moda, veiculado diariamente pela Rádio A TARDE FM, em dois turnos: às 9:30 e às 17:44.

O blog será alimentado por um equipe, que conta com dois editores, Daniela Lago Burity e Marcos Preto, especialistas no segmento; além de três repórteres, que produzirão conteúdo também para o encarte publicado no jornal impresso. As atualizações no blog serão diárias, com conteúdos sobre as tendências mundias, que ficarão por conta de Daniela, que reside em Londres, e nacionais, com conteúdos produzidos por Preto e pelo restante da equipe.

A página, além de dicas sobre estilo e tendências, trará também notícias dos maiores eventos de moda nacionais e internacionais, além de novidades de estilistas tanto locais quanto estrangeiros. Muitas informações publicadas no blog - serão quatro postagens diárias, no total - serão aprofundadas e levadas para as páginas de A TARDE, que contará com editorial, feito pela editora-chefe Daniela, com as principais tendências de moda em Londres e na Europa.

O encarte quinzenal, publicado sempre aos domingos, também terá seções com moda masculina e feminina; Style Street para homens e mulheres; Arte, Arquitetura e Decoração; o espaço Narciso, que traz novidades e dicas sobre tratamento estético, maquiagem e cabelo; além das seções Conexão Internacional e Nacional, assinadas pelos editores.

"O conteúdo internacional terá foco na Europa, e o nacional, em todo o país, mas o mercado de moda baiana será bastante forte. O que consideramos importante destacar é que a moda baiana não é mais regional, é nacional. A partir daqui, conseguimos gerar conteúdo para o Brasil", conta o editor Marcos Preto.

O projeto surgiu da carência em se produzir conteúdo de moda na Bahia, divulgando eventos e novidades de um mercado que tem demonstrado grande potencial. "Identificamos que havia nicho de mercado, e o A TARDE não tinha espaço específico para falar sobre moda, tendência comportamento. Agora, passará a ter mais conteúdo de comportamento, invés de só noticias", informa o coordenador de planejamento de projetos de publicidade, Emanuel Soares.

"O segmento está crescendo, o que falta aqui são veículos especializados somente nesse setor. E o A TARDE, sempre atento às necessidades do leitor, percebeu que o mercado precisa de plataforma de moda, na qual a produção baiana, das semanas de moda, dos estilistas locais, pudessem divulgar esses trabalhos. A parceria com Daniela é para dar um ar de globalização", comenta Marcos Preto.

Para se chegar ao conteúdo final do projeto, foram oito meses de pesquisa e adaptação dos formatos, feito pela equipe responsável pela produção do conteúdo e pelos profissionais do setor de marketing de A TARDE. "Tivemos o maior cuidado para que as publicações estejam dentro das expectativas do leitor de A TARDE. E calha que esse novo projeto é lançado quando o jornal completa 100 anos", completa Preto.

