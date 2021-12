A TARDE Educação promove encontro com articuladores

O programa A TARDE Educação promoveu nesta sexta-feira, 19, na Casa do Comércio, em Salvador, a edição 2016 do Encontro do Conselho de Articuladores. O objetivo do evento é reunir articuladores, secretários de educação e colaboradores dos municípios parceiros do programa, para compartilhar conhecimentos sobre o uso do jornal em sala de aula e debater sobre educação. Mais de 20 representantes municipais participaram do encontro.

Este ano o evento teve como tema "A necessidade de conviver com as diferenças culturais, raciais e tecnológicas", e como convidado-palestrante o especialista Carlos Eduardo Santana, doutor em educação e contemporaneidade.

Quem também participou do evento foi o gerente de mercado leitor de A TARDE, Luiz Bernardes, que falou sobre a importância do jornal impresso e agradeceu a colaboração dos articuladores e professores que participam do programa.

Inclusão

A professora de Libras Nislaine Cruz de Oliveira, do município de Araci, apresentou trabalhos feitos com jornal em sala de aula por alunos surdos. Ela relatou a experiência de trabalhar o programa com pessoas com deficiência auditiva. "Em Araci, os alunos aprendem muito com o jornal e produzem a partir das informações contidas nele. Nós produzimos tirinhas, e os alunos fizeram um excelente trabalho, a partir da leitura que eles faziam da comunidade deles", contou.

Nislaine sugeriu que haja maior investimento na educação inclusiva. "A inclusão social já está presente em muitas escolas e até universidades, seria interessante que fosse produzido algo especial voltado para os surdos, matérias em braile, por exemplo".

Alicerce

A pedagoga e coordenadora do A TARDE Educação, Márcia Firmino, considerou a experiência enriquecedora para a equipe do programa e para todos os participantes. "Essa é a primeira vez que participo do encontro, fiquei encantada com os trabalhos feitos pelos articuladores nos municípios, é uma grande honra poder participar e ver que o jornal está contribuindo com o alicerce de toda a sociedade, que é a educação", afirmou.

O A TARDE Educação visa agregar valor e conferir qualidade ao trabalho desenvolvido nos espaços educacionais baianos. O programa, único a associar jornal e educação na Bahia, é vencedor do prêmio internacional da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-Ifra).

Por meio de uma equipe pedagógica, ele forma técnicos e educadores das secretarias conveniadas, com oferta de oficinas presenciais e, também, na modalidade EAD, fazendo do jornal impresso um importante aliado no processo educativo.

